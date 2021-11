Aggiornamento del Pgt: tre incontri per progettare insieme il futuro del paese

Provaglio d'Iseo

Tutti i cittadini, come singoli o come gruppi, partecipare a questa nuova fase di sviluppo del paese presentando all’Amministrazione proposte e suggerimenti entro il 15 gennaio.

L’Amministrazione di Provaglio ha iniziato l’iter volto ad aggiornare il Pgt. La redazione di un nuovo documento di piano, la revisione del piano delle regole e del piano dei servizi è stata affidata a uno studio di Chiari.

Aggiornamento del Pgt di Provaglio

Trattandosi di scelte fondamentali per l’intera comunità, l’Amministrazione ha voluto illustrare l’iter procedurale e coinvolgere la popolazione. Gli obiettivi sono la riduzione del consumo di suolo agricolo ai sensi del Ptr2019 e Ptra Franciacorta, la concertazione e revisione degli ambiti di trasformazione con lo scopo di facilitarne l’attuazione per il perseguimento degli obiettivi pubblici e privati, l’implementazione del progetto di rete ecologica comunale, il recepimento delle previsioni contenute nel Pums in merito al tema della mobilità sostenibile, l’incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente compreso nel tessuto urbano consolidato, la revisione e aggiornamento della normativa tecnica di attuazione (Nta) e del regolamento edilizio comunale sulla linea di modello Ptra Franciacorta.

Tre incontri per progettare insieme il futuro del paese

A tal fine sono stati calendarizzati tre incontri pubblici nei quali interverranno il sindaco Vincenzo Simonini, l’assessore delegato alla Transizione ecologica Giancarlo Dolfini, il professionista incaricato Alessandro Peli e lo staff dell’Ufficio tecnico chiamato a seguire le fasi di aggiornamento del Pgt. Il primo dei tre incontri che si terranno alle 20 avrà luogo lunedì nella sala civica di Fantecolo, il secondo il 22 novembre nel teatro parrocchiale di Provezze e l’ultimo al cinema Pax il 29 novembre.

Dopo la pubblicazione dell’avvio dell’iter a mezzo stampa sarà possibile per tutti i cittadini, come singoli o come gruppi, partecipare a questa nuova fase di sviluppo del paese presentando all’Amministrazione proposte e suggerimenti entro il 15 gennaio.