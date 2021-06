Addio Chiara Fappani, uccisa da un male incurabile a soli 15 anni: oggi l'ultimo saluto

Quinzano d'Oglio piange Chiara Fappani, la leucemia ha spento il suo sorriso a soli 15 anni. Oggi alle 16.30 nella parrocchiale ci sarà l'ultimo saluto.

Addio Chiara, la malattia se l'è portata via

Si è spenta domenica sera circondata dall'affetto e dall'amore suoi familiari: una vita spezzata sul principio dello sbocciare. Eppure Chiara Fappani aveva solamente 15 anni e aveva iniziato a portare presto la croce della malattia, anni fa. Una malattia che non le ha lasciato scampo e che si è portata via il suo sorriso, così brillante e luminoso. Era una ragazza solare, così la ricordano in paese, nella sua Quinzano, piena di vita, che ha combattuto fino all'ultimo per poter guarire, per poter ricominciare ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Oggi, martedì, Quinzano dopo tante disgrazie si è vestito nuovamente a lutto: il Grest è stato sospeso in segno di rispetto per ordine del parroco don Piero Minelli, che celebrerà i funerali nella parrocchiale alle 16.30. Chiara lascia la mamma Cosetta, il papà Massimo, la sorella, i nonni e gli zii.