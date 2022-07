Si è spento ieri a 99 anni il vescovo emerito di Brescia, monsignor Bruno Foresti. Avrebbe compito i cento a maggio 2023. Nato a Tavernola Bergamasca, proprio nella casa sulla sponda occidentale del lago d'Iseo era tornato negli ultimi anni. Con gli acciacchi dell'età era stato poi ospite all'Angelo custode di Predore, per poi entrare in Rsa a Gavardo.

Addio al vescovo emerito di Brescia Bruno Foresti, domani i funerali

Monsignor Bruno Foresti ha vissuto 15 anni del suo ministero come vescovo ordinario di Brescia. Nato a Tavernola Bergamasca il 6 maggio del 1923, dopo il seminario a Clusone è stato ordinato sacerdote il 7 aprile 1946, il 12 dicembre 1974 è eletto vescovo ausiliare di Modena e Nonantola da Papa Paolo VI, di cui è diventato arcivescovo il 2 aprile 1976. Ricevette l'ordinazione episcopale il 12 gennaio 1975 dall’arcivescovo Clemente Gaddi. Restò a Modena fino al 7 aprile 1983, quando venne trasferito alla sede vescovile di Brescia dove fece il suo ingresso il 18 giugno del 1983 a seguito della nomina di Papa Giovanni Paolo II. Il 19 dicembre 1998 sempre Giovanni Paolo II accoglie la sua rinuncia, presentata per raggiunti limiti di età. L'11 gennaio 1999 si congeda dalla diocesi e dal giorno seguente torna a vivere tra Tavernola e Predore, sulle rive del suo amato lago, dove negli ultimi vent'anni ha continuato a professare il suo ministero impartendo i sacramenti a generazioni di ragazzi e giovani e a dare conforto ad ammalati, anziani e disabili. Era il vescovo più anziano vivente.

La Camera Ardente è stata allestita nella cattedrale di Brescia, dove oggi alle 18 verrà celebrata la veglia funebre con la Messa presieduta da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale. Il funerale, presieduto da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, è previsto per domani alle 16. Il vescovo emerito Bruno Foresti verrà sepolto nel cimitero di Tavernola Bergamasca in attesa di una sepoltura definitiva in cattedrale a Brescia.