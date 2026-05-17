Addio a Ester a 105 anni era la decana del paese

Gottolengo ha perso la sua decana: è mancata nei giorni scorsi Ester Cugnach, che aveva da poco spento le 105 candeline.

Un traguardo importante che Ester aveva festeggiato con tutta la comunità per la donna più anziana del paese.

Per lei era stata celebrata una festa alla fondazione «Cami Alberini» dove era ospite da diversi anni alla presenza del sindaco Daniele Dancelli e dell’assessore ai Sociali Linda Biglietti che hanno omaggiato la signora insieme ai famigliari e al personale della struttura.

«Abbiamo avuto il grande piacere di festeggiare un traguardo davvero straordinario: i 105 anni della nostra concittadina Ester – aveva detto il primo cittadino – Un momento di grande emozione per tutta la comunità di Gottolengo, che ha voluto renderle omaggio con un attestato e un piccolo dono a nome dell’Amministrazione comunale. Ester rappresenta una testimonianza vivente di una pagina fondamentale della nostra storia: fu infatti tra le donne che nel 1946 votarono per la prima volta in Italia, partecipando a quel momento storico che segnò l’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese. Un esempio prezioso di memoria, storia e vita vissuta che siamo orgogliosi di poter celebrare insieme. Tanti auguri, Ester, da tutta la comunità di Gottolengo!».

Una lunga vita che racconta quindi anche un pezzo della storia del secolo scorso, una testimonianza preziosa di quelli che sono stati i tanti fatti storici locali e mondiali che hanno segnato la quotidianità di tutti.

In quell’occasione sindaco e assessore avevano portato i saluti della comunità, un attestato di riconoscimento e un piccolo omaggio a Ester come testimone del primo voto alle donne italiane nel 1946. La donna ultracentenaria che era di origini venete, ha vissuto tutta la sua vita a Gottolengo, vedova Alberini, prima di entrare in casa di riposo.

Ester, che non dimostrava assolutamente la sua vera età, in un intervista di qualche anno fa aveva raccontato di aver lavorato come collaboratrice domestica durante la sua vita. «Sono felice di essere qui, non ho mai avuto malattie, sono sempre stata sana. Il segreto? Mangio di tutto, riposo il giusto e sto benone» aveva raccontato lo scorso anno sempre in occasione del suo compleanno.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordo dedicati alla donna a cui la comunità di era affezionata e si è stretta attorno alla famiglia, ai figli Luciano e Dario, nipoti e pronipoti.