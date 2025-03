Zero rischi di smarrimento, accesso immediato ovunque, maggiore sostenibilità e la possibilità di ottenere gratuitamente l’assicurazione sulle perdite. Sono questi i vantaggi immediati per i cittadini che adotteranno la bolletta digitale: un passaggio che Acque Bresciane, l’ente gestore del servizio idrico integrato, sta cercando di favorire attraverso un percorso di conversione efficace e user-friendly. L’obiettivo della campagna, con lo slogan "Non c’è acqua da perdere", è innalzare la soglia degli utenti che scelgono la bolletta digitale dall’attuale 4% al 50% nei 113 Comuni serviti, coinvolgendo circa 150mila utenti (sui 280mila totali).

Acque Bresciane passa alla bolletta digitale

"Un’iniziativa concreta rivolta a tutti i nostri Comuni e che ci darà la possibilità di essere più vicini ai cittadini, fornendo loro un servizio comodo, sicuro e sostenibile. E’ una scelta che fa bene a tutti: agli utenti, all’ambiente e alla collettività"

Queste le parole di Pierluigi Toscani, presidente Acque Bresciane. Passare dalla bolletta tradizionale a quella digitale peraltro è semplicissimo: si può fare pochi click. Iscriversi è facile e gratuito: basta scansionare l’apposito QrCode (che si trova sulla bolletta cartacea o sul materiale informativo) oppure compilare un semplicissimo form online all’indirizzo bollettadigitale.acquebresciane.it .

Una novità che porterà molti vantaggi in termini di qualità e velocità del servizio erogato, con un miglioramento complessivo della esperienza d’uso e delle informazioni per gli utenti, grazie all’interfaccia dello Sportello online e dell’App Abweb. Due strumenti attraverso i quali l’utente avrà la possibilità di svolgere molteplici funzioni tra cui visualizzare i dettagli dei consumi, eseguire il pagamento tramite carta di credito sui circuiti più diffusi o attivare la domiciliazione automatica sul conto corrente, tenendosi costantemente aggiornato sulle iniziative intraprese da Acque Bresciane. In seguito all'attivazione del servizio, l’utente riceverà la notifica via email, eliminando la carta e contribuendo alla tutela dell'ambiente.

Una scelta sostenibile

"La bolletta digitale è sostenibile perché vengono ridotti il consumo di carta e le emissioni di CO2 collegate alla stampa e al trasporto della bolletta, che in questo modo invece è sempre a portata di mano, accessibile da pc, smartphone e tablet"

La sostenibilità è uno dei vantaggi evidenziati durante la conferenza stampa organizzata giovedì 13 marzo nella sede di via 25 Aprile a Rovato. Ma non è l'unico! Effettuare il passaggio alla bolletta digitale nel corso del 2025 consente infatti di accedere gratis al Fondo perdite occulte. In sostanza, si tratta di una tutela aggiuntiva e gratuita per coprire i costi non previsti derivanti da una perdita occulta della rete interna alla proprietà, con conseguenti maggiori consumi d’acqua. Un fenomeno non così raro, dato che in molte abitazioni gli impianti sono piuttosto vetusti: si verificano circa 1.500 casi l’anno, con ricadute negative sugli utenti che si trovano ad affrontare maggiori spese non previste, con importi che possono essere piuttosto rilevanti. L’adesione gratuita al Fondo sarà garantita anche agli utenti che sono già passati alla bolletta digitale.

«Contiamo che con i risparmi scaturiti dalla bollettazione elettronica (che prevede minori costi di distribuzione e un minore impatto ambientale legato all’eliminazione della carta) andremo a coprire i costi delle perdite che saranno in capo alla società», hanno precisato.

Investire sulla tecnologia

Ma gli investimenti sull’innovazione tecnologica non si fermano qui.