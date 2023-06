La gestione dei parcheggi e dei passaggi nelle aree a traffico limitato diventa più semplice grazie alla nuova WebApp al servizio dei cittadini e dei turisti che si recano in centro storico a Iseo. L’obiettivo è rendere più facilmente accessibile la zona a traffico limitato, che nell’ultimo anno ha deviato la maggior parte dei veicoli privati fuori dal lungolago e dalle piazze principali.

Accessi alle Ztl e sosta in centro gestiti da un’app

L’Amministrazione punta a perfezionare la gestione degli accessi. Per farlo, si è avvalsa della competenza di una società locale che ha sviluppato una nuova WebApp adibita alla registrazione automatica delle targhe dei veicoli che transiteranno in Ztl. Un passaggio che favorirà in primis le strutture ricettive, che fino ad ora dovevano comunicare i passaggi tramite email alla Polizia Locale oppure personalmente agli uffici.

La nuova metodologia adottata si interfaccerà con il sistema di rilevazione delle targhe in uso nei cinque varchi Ztl attivi in centro e favorirà una corretta gestione dei dati, oltre a una regolamentazione degli accessi illeciti. I residenti e i possessori di attività commerciali già in possesso di permesso di transito potranno richiedere gratuitamente le variazioni necessarie, mentre a coloro che transiteranno temporaneamente per carico e scarico, per necessità urgenti, o ancora per raggiungere le strutture turistiche, saranno destinati speciali abbonamenti che contempleranno un costo a singolo passaggio oppure a pacchetto.

La WebApp permetterà anche di gestire la richiesta degli abbonamenti annuali per la sosta e per i nuovi stalli gialli destinati agli abitanti delle zone di particolare rilevanza urbanistica. Vi si può accedere all’indirizzo www.cityapp.comune.iseo.bs.it.