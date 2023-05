Un compleanno che non ha potuto festeggiare, ma del quale è stata comunque l’amatissima protagonista. Gaia Campa non c'è più ma nella sua scuola, a San Bernardino a Chiari, c'è un'aula a lei dedicata.

A scuola un'aula in memoria di Gaia

Ieri, giovedì 4 maggio, Gaia Campa avrebbe compiuto 19 anni. La malattia, però l’ha portata via a soli 17 anni il 29 marzo dell’anno scorso. Ma per ricordare il suo dolce sorriso e la sua forza, all’istituto San Bernardino di Chiari, dove la giovane erbuschese frequentava le superiori, dopo le commemorazioni della scorsa settimana, proprio nel giorno del suo compleanno ha avuto luogo l’intitolazione di un’aula.

Le meringhe rosa

Protagoniste, in questa settimana, saranno anche le meringhe rosa (il suo colore preferito). Infatti, in mattinata, al bar è stato allestito il primo banchetto per la vendita dei dolci dove mamma Daniela ha iniziato il suo itinerario per raccogliere fondi da destinare al Besta NeuroSim Center. Non mancheranno altre tappe. Domani, 6 maggio, il viaggio proseguirà all’oratorio di Erbusco, durante le celebrazioni del Palio di San Gottardo; domenica tappa fuori dalla chiesa Madonna della Neve di Adro e, infine, martedì 9 maggio, al Besta di Milano.

