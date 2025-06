A scuola di AI con le opere di Tentolini, tra umano e virtuale

L'intelligenza artificiale sta cambiando, non troppo lentamente, la nostra vita quotidiana. Ma come cambierà il nostro modo di fare arte e cultura? Un'occasione per un tuffo in un futuro possibile lo propone ancora una volta la città di Chiari, che con la mostra "La rete - Tra umano e artificiale" dell'artista Giorgio Tentolini si conferma uno dei centri culturali più attivi e prolifici della provincia lombarda. I quadri di Tentolini sono realizzati con strati di rete sovrapposti, tagliati manualmente sulla base di elaborazioni affidate all'Intelligenza artificiale.

Incontri e racconti sull'AI al Museo della città

L'esposizione, che proseguirà fino al 22 giugno nei locali del Museo della Città, è stata l'occasione per ospitare diversi incontri. L'ultimo, con Angelica Migliorisi e Luca Savioli (de Il Sole 24 Ore), autori di una biografia di Sam Altman, l'inventore di ChatGPT. A riflettere su cosa ci aspetta, e su come integrare umano e virtuale nelle attività educative di una piccola città, è stato anche il sindaco Gabriele Zotti.