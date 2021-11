in memoria

E' stata inaugurata oggi in occasione delle celebrazioni del IV Novembre e del centenario della traslazione a Roma della salma.

Una targa dedicata al Milite Ignoto: è stata inaugurata oggi, a Rovato, in occasione delle celebrazioni del IV Novembre e del centenario della traslazione a Roma della salma.

A Rovato una targa dedicata al Milite Ignoto

Sono andate in scena stamattina le tradizionali celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che come ogni anno hanno coinvolto Ammininstrazione, associazioni e cittadini. Dalla Messa al corteo in piazza Cavour per l'omaggio ai Caduti, fino alla commemorazione presso il sacrario dei Caduti alla scuola primaria dove il sindaco Tiziano Belotti ha letto tutti i nomi delle 206 vittime rovatesi dei conflitti mondiali. Un'occasione anche per ribadire l'importante della ricorrenza del IV Novembre e del farne memoria, essendo parte della nostra storia e portatrice di valori quali l'amore per la Patria, la solidarierà, la pace.

Al termine della commemorazione è stata inaugurata la targa, realizzata dalla scuola di Arti e Mestieri Ricchino di Rovato, la targa dedicata al Milite Ignoto, a cui a giugno era stata conferita la cittadinanza onoraria. Il manufatto è stato poi benedetto dal parroco don Mario Metelli alla presenta dell'Amministrazione, dei cittadini, delle autorità dell'Arma, degli Alpini e della banda Pezzana.