A Rezzato a Pasquetta torna Baccquolina

A Rezzato a Pasquetta (lunedì 1 aprile 2024) torna Baccquolina.

Baccquolina torna a Rezzato a Pasquetta

Organizzata dalla Pro Loco di Rezzato con l'Acar (Associazione commercianti artigiani), gode del patrocinio del comune. Il via dalle 9 del mattino e fino alle 21. Alle 10.30 sono previsti i saluti istituzionali da parte dell'Amministrazione comunale che apriranno ufficialmente le danze. Ad attirare i sempre numerosi partecipanti, le bancarelle con prodotti tipici. Anche i negozi usciranno dai loro spazi e proporranno i propri prodotti.

Il percorso degli stand si snoderà dalla centrale piazza Vantini e nelle strade limitrofe che, per l'occasione, saranno chiuse al traffico. Sarà un'occasione di divertimento anche per i più piccoli: saranno infatti presenti truccatori, palloncini e laboratori di ceramica dalle 10 alle 20. Il tutto a cura della fondazione PInAC. Quest'ultima nel pomeriggio verso le 15.30 darà il via ad una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli per le vie della città.

Le camminate in programma

Sono inoltre in programma due camminate di circa 8 chilometri organizzate dall'associazione Naturalmente. La prima di queste camminate si svolgerà al mattino con partenza alle 8.30 da piazza Vantini e ritorno alle 12.30. Nel pomeriggio si partirà invece alle 14.30 dal piazzale del convento francescano con ritorno alle 17.30.