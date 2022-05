A petto nudo per strada con un coltellaccio in mano: "Lo ammazzo"

Indagini in corso, da parte dei carabinieri della compagnia di Treviglio, per appurare cosa sia successo davvero ieri sera a Cividate, dove un uomo girava a petto nudo e armato di coltello per il paese, minacciando di voler raggiungere e uccidere "un calabrese". Lo raccontano i colleghi di Prima Treviglio.

Cividate, in centro armato di coltello: "Lo ammazzo"

Ancora pochissimi i dettagli disponibili. È successo nella tarda serata di ieri, venerdì 27 maggio. L'uomo, apparentemente di mezza età, è stato però ripreso con uno smartphone da un passante all'incrocio tra via Roma e via Marconi, in pieno centro, e il video sta facendo in queste ore il giro dei gruppi WhatsApp del paese. Sembra che in tarda serata, l'uomo sia uscito di casa a torso nudo, brandendo un grosso coltello, e che ad alcuni presenti, forse conoscenti, abbia spiegato di aver intenzione di cercare e raggiungere un uomo calabrese, per ragioni ignote, e "ammazzarlo". Ne video lo si nota parlare con un ciclista, che forse sta cercando di tranquillizzarlo.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno mandato sul posto una pattuglia. Nel frattempo, però, l'uomo si sarebbe disfatto dell'arma bianca. È stato comunque identificato, e ora procedono le indagini da parte dei militari, per chiarire l'accaduto. Della vicenda è stato informato anche il primo cittadino Gianbattista Forlani, che sta seguendo l'evolversi della situazione.