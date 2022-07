A Montirone tutto è pronto per la festa "Pà e salàm".

A Montirone parte la festa

A Montirone oggi, sabato 16 luglio, è tempo di festa con l'evento “Pà e salàm” (che vedrà la partecipazione dei commercianti di Montirone) che torna dopo due anni di stop, a causa della pandemia. In via Manzoni, a partire dalle 19.30, sarà un vero e proprio spettacolo, con oltre mille posti a sedere, stand gastronomici con menù tipici, musica e spettacolo.

Ma la festa sarà anticipata dalla gara del salame più buono, che andrà in scena alle 18.45: i concorrenti hanno tempo fino alle 17 per consegnare il salame in gara presso lo stand di Federcaccia.