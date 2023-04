A Gussago arriva la Hug Bike, la bicicletta dell'abbraccio.

Arriva la Hug Bike

Un'idea attraverso la quale consentire alle persone disabili di provare la bellezza di pedalare sulla bicicletta. Nei giorni scorsi al Centro sportivo Corcione l'associazione Pedalabile, in collaborazione con Gus Emozioni in Movimento e Facciamo Centro sono stati presentati due tandem in dotazione che saranno noleggiabili dalle persone diversamente abili. Parte del ricavato necessario per l'acquisto dei mezzi in questione deriva dall'iniziativa di Riccardo Baessato, il giovanissimo artista con sindrome di Asperger protagonista di un'iniziativa che lo ha portato a produrre e poi vendere piccole opere d'arte. Con il ricavato ha finanziato progetti legati all'inclusività.

Parola d'ordine: inclusività

Tra questi, appunto, il tandem a pedalata assistita: grazie alla sua particolare doppia seduta ed al manubrio allungato consente al conducente di sedere dietro e abbracciare il passeggero che siede avanti. I ragazzi sono inoltre coinvolti in alcune fasi dell'assemblaggio delle Hug bike.

In evidenza un'immagine d'archivio