A Chiari piovono tegole e polemiche

Piovono tegole... e polemiche a Chiari. Questa volta a scatenare il caso è stata l’improvvisa caduta di alcuni calcinacci su piazza Zanardelli. L’improvviso crollo dalla copertura della torre ha richiesto, questa settimana, un intervento urgente per mettere in sicurezza la piazza. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Roberto Campodonico che ha sottolineato la rapidità delle operazioni con tanto di gru mobile e senza bloccare il mercato.

Sempre Campodonico, elogiando la prontezza dei lavori, non ha usato mezzi termini però contro la vecchia Giunta. «La torre versa in gravi condizioni di degrado – ha spiegato – un'eredità del passato frutto dell’assenza di manutenzione e di incuria». Sempre secondo il vicesindaco il monumento richiederà un «lavoro di manutenzione e riordino già programmato per la fine dell'estate dopo il Palio delle quadre».

«Per il momento siamo intervenuti d’urgenza mettendo in sicurezza l'incolumità pubblica la frequentazione della piazza ma intendiamo procedere in maniera strutturale» ha aggiunto. In effetti nei piani della maggioranza sono in programma lavori di pulizia di piazza Zanardelli che dovrebbero migliorare il decoro. Non solo. Si prevedono poi interventi di manutenzione sulla torre (previsti a fine settembre) con lo spostamentodel mercato. «La nuova sede sarà annunciata a breve e non sarà in viale Cadeo ma in una posizione più accessibile – ha spiegato ancora Campodonico - garantendo la fruizione dell'intera circonvallazione esterna per eventi come la fiera patronale o le Quadre».