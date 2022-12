Il banco del riuso della Franciacorta presenta alla collettività, un altro progetto dal titolo "Circuito solidale: a casa del non spreco" con l'obiettivo di distribuire eccellenze alimentari e le buone pratiche per preservarle

A casa del non spreco: il nuovo progetto del Banco del riuso

Sabato 17 dicembre a Rovato, alle 11, presso la sede dell’associazione Banco del riuso in Franciacorta, si svolgerà la presentazione del progetto "Circuito solidale: a casa del non spreco" promosso dalla Fondazione Cogeme e reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, e al coinvolgimento di diverse realtà territoriali come Coldiretti Brescia, Cooperativa Cauto e le diverse Amministrazioni comunali che hanno aderito a questa iniziativa, come Rovato, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano, Castrezzato e Cologne.

Presenti le autorità

Un’occasione per consegnare una bacheca, sulla quale sarà possibile consultare le più preziose regole rispetto alla conservazione degli alimenti, e per trovare materiali utili per intrepretare scadenze e etichette. Durante la giornata si terrà anche la consegna di un ingente quantitativo di derrate alimentari raccolte da Coldiretti. Alla manifestazione prenderanno parte anche Gabriele Archetti, presidente delle Fondazione Cogeme, Giacomo Fogliata, presidente di Cogeme spa e tutti i sindaci e amministratori delle comunità coinvolte.

"Possiamo dire tranquillamente che la famiglia di Cogeme si allarga quando attiviamo percorsi solidali di questo tipo, proprio perché andiamo a lavorare su aspetti che impattano non solo sull’ambiente, riducendo lo spreco, ma anche sulla tenuta sociale delle nostre comunità"

Queste le parole di Gabriele Archetti.