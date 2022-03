A.A.A. cercasi gestori per area verde, ecco come e quando presentare domanda

Bando

La concessione è da intendersi a titolo temporaneo e valida per la somministrazione di alimenti e bevande.

Pubblicato il bando per l'affidamento stagionale dell'area verde di Toline a Pisogne, c'è tempo fino a giovedì 24 marzo alle 12 per la presentazione delle domande.

Una zona frequentata

Proprio in tale zona, infatti, è stato negli ultimi tempi collocato un piccolo chiosco che ha raccolto la risposta favorevole di residenti ma non solo, ecco perché è bene trovare qualcuno che possa esercitare l'attività. La concessione è da intendersi a titolo temporaneo e valida per la somministrazione di alimenti e bevande. La posizione non è per niente male: si trova infatti in via Bortolo Bonomi proprio all'inizio del centro abitato e si estende per circa 400 metri quadrati proprio sulla sponda del lago d'Iseo e a poca distanza dalla ciclo- pedonale del Sebino particolarmente frequentata.

Tempistiche

L'importo a base d'asta è pari a 7mila euro, la concessione verrà rilasciata per la stagione 2022 con eventuale proroga per gli anni 2023-2024.