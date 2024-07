50 Top Pizza Italia 2024: al 15esimo posto La Cascina dei Sapori di Rezzato

50 Top Pizza Italia 2024: al 15esimo posto La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo a Rezzato.

Le migliori pizze d'Italia

Questo quanto emerge dall'ultima classifica stilata da 50 Top Pizza, la rete dedicata alla promozione della pizza di alta qualità. Si tratta di un network che offre una guida accessibile gratuitamente online sui social. La stessa si basa sul contributo di migliaia di ispettori i quali, in incognito, visitano i locali e gustano le loro offerte. Gli stessi, inoltre, valutano le pizze in base all'impasto, ai condimenti, alla selezione di vini e birre in abbinamento e al servizio. In base ai giudizi che ne emergono viene stilata la classifica finale.

15esimo e 69esimo posto

A conquistare il 15esimo posto è La Cascina dei Sapori di Rezzato del pizzaiolo Antonio Pappalardo.

Questa la motivazione:

"Caratterizzata da un ambiente accogliente dal sapore rustico e curato: il personale sempre disponibile e cortese completa la sensazione di “calore” che questa pizzeria trasmette. Il menù delle pizze è sviluppato secondo tre categorie, pizza tonda, pizza degustazione e trancio alla romana, permettendo così a chiunque di degustare il genere di pizza che preferisce. I gusti disponibili sono tutti stuzzicanti e decidere non è missione semplice: particolare menzione, per chi ama i sapori forti, la pizza tonda ‘nduja con olive caiazzane e pomodoro datterino confit. La carta dei vini e delle birre è ben articolata ed eccellente".

Scendendo di qualche posizione nella classifica (su un totale di 100) troviamo al 69esimo posto Inedito di Brescia che vede alla guida sempre Antonio Pappalardo.

Queste le motivazioni:

"Inedito di nome e di fatto: è riuscito a far propri e a declinare i trend attuali, quali quello della velocità (carta delle pizze ridotta, non chilometrica) e della originalità (pizze quasi tutte creative, con abbinamenti interessanti e gustosi). La scelta non è ampia ma riesce a riscontrare i gusti di tutti gli ospiti, anche quelli più esigenti. L’ambiente, moderno e di design, riesce a trasferire un senso di accoglienza grazie alla scelta dei colori e dei materiali. Il personale è cortese, veloce e preparato. Gli impasti delle pizze sono soffici e profumati come pure le materie combinate in modo egregio. Carta delle birre e dei vini ottima".

Il podio

Il podio vede al primo posto, parimerito la Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli e I Masanielli - Francesco Martucci di Caserta. Al secondo posto la pizzeria Confine di Milano e al terzo posto I Tigli di San Bonifaccio Veneto (in provincia di Verona).

Appuntamento a Napoli

“Il mondo della pizza in Italia – dichiarano i tre curatori di 50 Top Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – è diventato sempre più centrale nel discorso gastronomico del nostro Paese. È diventato un incubatore di nuove idee e formati, con un livello di qualità che continua a crescere quando si tratta di tutti gli aspetti della pizza. L'Italia è il secondo Paese al mondo per quantità di pizza consumata pro capite all'anno; più di 7 kg. È superato solo dagli Stati Uniti con un consumo medio pro capite di 13 kg”.

Le prime 40 posizioni della classifica 50 Top Pizza Italia 2024 entrano di diritto nella 50 Top Pizza World 2024, la classifica delle 100 migliori pizzerie del mondo, che si ritroveranno al Teatro Mercadante di Napoli il 10 settembre per la grande premiazione. cerimonia.