L'obiettivo che sta dietro all'istituzione della nuova articolazione è quello di potenziare la vigilanza sul lago d'Iseo consolidando la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio

4a Squadra Unità Navali Iseo sezione operativa Lago di Garda: la cerimonia di inaugurazione.

A Iseo l’inaugurazione

Si è tenuta ieri (giovedì 18 giugno 2026) a Iseo la cerimonia di inaugurazione della 4a Squadra Unità Navali Iseo della Sezione Operativa Navale Lago di Garda della Guardia di finanza, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Gen. C.A. Virgilio Pomponi. Una data non scelta a caso: dieci anni fa, dal 18 giugno al 3 luglio 2016 il lago d’Iseo ospitò l’opera indimenticata dell’artista Christo.

A prendere parte alla cerimonia le massime autorità civili e militari del territorio: nell’occasione è stata inoltre scoperta la targa collocata non lontano dagli ormeggi della nuova Squadra Unità Navali, che attribuisce allo spazio lacuale assegnato in concessione alla Guardia di finanza la denominazione “Darsena Fiamme gialle”.

Una nuova organizzazione: le motivazioni

L’obiettivo che sta dietro all’istituzione della nuova articolazione è quello di potenziare la vigilanza sul lago d’Iseo consolidando la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio. In particolare, i nuovi uffici che accolgono i militari si trovano all’interno del Comprensorio del Comune di Iseo, mentre gli ormeggi del Reparto sono ubicati nel Porto Gabriele Rosa Nord, in posizione centrale, prospiciente a Largo Zanardelli di Iseo.

La nascita della Squadra Unità Navali è stata resa possibile anche grazie ad una sinergica collaborazione fra Guardia di finanza, Prefettura di Brescia, Comune di Iseo e Autorità di Bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro. Spetterà il compito di svolgere compiti di polizia economico-finanziaria, tutela dell’Ordine e della sicurezza pubblica secondo le direttive dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente e di concorso nelle attività di ricerca e soccorso.

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