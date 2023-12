46esimo presepe meccanico: l'esposizione all'oratorio di Quinzano

Una tradizione che non ha fatto altro che radicarsi nel tempo. All'oratorio di Quinzano è in mostra il 46esimo presepio meccanico. L'apertura è in programma per domani, proprio nel giorno di Natale.

46esimo presepe meccanico

L'appuntamento è all'oratorio Paolo VI di via Alcide de Gasperi, 12. E' infatti in mostra il presepe meccanico dei fratelli Martinelli e amici che quest'anno vanta una nuova sezione.

Le aperture

Lo storico presepe, che viene ormai riproposto e migliorato da 46 anni, è aperto dalle 16 alle 18.30 (esclusi domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio) a partire da domani, 25 dicembre, fino al 7 gennaio. Ingresso libero.