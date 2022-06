330 metri cubi di acqua pronti ad essere donati, l'iniziativa

La piscina "California" di Mazzano regala acqua.

Si tratta di ben 330 metri cubi di acqua, il messaggio sta correndo sui social, in particolare dalla pagina Facebook dell'attività, questo il messaggio:

"Il primo luglio vuoteremo la nostra piscina per effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria - hanno spiegato - più di 300 metri cubi di acqua verranno buttati via. Visto il grande periodo di siccità, se qualcuno volesse prelevare la nostra acqua gratis con autobotti e usarla per irrigare o per altri usi, può contattarci. Evitare sprechi inutili in questo momento è di fondamentale importanza.".