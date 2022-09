30esimo anniversario per la sezione di Chiari dell'associazione Arma Aeronautica

La sezione di Chiari dell’associazione Arma Aereonautica spegne 30 candeline.

Il programma

Le celebrazioni sono in calendario per oggi (domenica 11 settembre 2022). Alle 9 il ritrovo dei partecipanti in Villa Mazzotti (con un piccolo rinfresco). Alle 10, invece, ha preso la sfilata, con la partecipazione del Corpo bandistico Pedersoli. In programma ci sono la sosta al monumento degli Avieri, con deposizione della corona di alloro, e il proseguimento verso il monumento dei Caduti di tutte le guerre. Successivamente, il serpentone passerà per il centro storico. In Duomo, alle 11.15, monsignor Gian Maria Fattorini e don Gianluca Pellini celebreranno la funzione religiosa alla quale poi, alle 12.30, seguirà il pranzo in Villa. Dalle 9 alle 17, nel parco della storica residenza clarense, sarà allestito lo stand Azzurro con simulatori di volo con la possibilità di prova e mostra statica a cura dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia (Sez. Bergamo Nucleo Brembate di Sopra «M.A.V.M. Pil. Bruno Locatelli»).

Un libro

Per l’occasione è stato realizzato anche un libro che racchiude questi 30 anni di storia. Firmato dall’ex sindaco e profondo conoscitore della storia clarense Mino Facchetti, il volume prende il nome di «Ali d’Aquila» e sarà stampato nel mese di settembre dalla Tipografia Clarense. Nell’introduzione non manca il saluto del sindaco Massimo Vizzardi, ma nemmeno quello del presidente nazionale Giulio Mainini e della madrina del labaro della sezione di Chiari, Francesca Fenaroli oltre che del presidente Amedeo Festa. Non mancano poi la storia dell’Aviazione Italiana e del volo, così come è presente un focus sulle amatissime Frecce Tricolori nate in Friuli Venezia Giulia alla fine degli anni Venti del secolo scorso. E ancora si potranno trovare cenni sul Giubileo Lauretano, sul nostrano Franco Mazzotti Biancinelli Faglia e tanto altro ancora.

Il Direttivo

Attualmente il Direttivo è composto da Festa, affiancato da Saverio Carrarà e Alberto Soldi come vicepresidenti, Enrico Pederzoli come cassiere, Alessandro Carminati, Francesco Olmi, Giuseppe Olmi e Alberto Zerbini come consigliere. Numerosi, e non solo clarensi, sono invece i soci iscritti all’associazione che si sta preparando per celebrare un così importante traguardo.