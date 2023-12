10eLotto, la Dea Bendata bacia Ospitaletto.

La Dea Bendata torna a fare visita nel Bresciano, questa volta bacia Ospitaletto. In Lombardia vincite per 60mila euro. Si sono registrate tre vincite da 20mila euro ciascuna, come riporta da Agipronews. Tra queste la prima a Ospitaletto a seguito di un "9" in un'estrazione frequente.

Nel resto della Lombardia

La seconda è stata registrata a Trezzano sul Naviglio (MI) con un “8”, mentre la terza è arrivata a Uboldo, in provincia di Varese, grazie all'opzione Extra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro, per un totale di 3,6 miliardi da inizio anno.