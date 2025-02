10eLotto: la Dea Bendata bacia Cellatica, vinti 30mila euro.

Vinti 30mila euro a Cellatica al 10eLotto

La fortuna ha raggiunto la Lombardia, baciando anche la provincia di Brescia. In particolare, nel corso del fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle (sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025), come riportato da Agipronews, sono stati vinti complessivamente premi per 36mila euro: 30mila euro a Cellatica grazie a un 8 "Oro" e 6mila euro a Marmirolo in provincia di Mantova. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 15,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 360,1 milioni da inizio anno.

In Lombardia vincite per oltre 71mila euro

Premio complessivo da 71.275 euro in Lombardia: come riporta Agipronews centrati tre ambi e un terno da 28.500 euro a Milano, mentre a Magenta, in provincia di Milano, vinti 25.800 euro grazie a quattro terni e un ambo. Chiudono i conti un colpo da 9.250 euro a Cadegliano Vidonaco, in pronvicia di Varese, con tre ambi e un terno e i 7.725 euro di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, con sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro, per un totale di 122 milioni di euro da inizio 2025.