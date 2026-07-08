10eLotto, a Capriolo vinti 50mila euro.

A Capriolo importante vincita al 10eLotto

La fortuna ha fatto tappa a Capriolo dove un giocatore ha vinto al 10eLotto 50mila euro grazie ad un “9” con numero oro in un’estrazione frequente a fronte di una spesa di soli 3 euro in un locale di via Sarnico.

Nel resto della Lombardia

Nel complesso la dea bendata è stata molto generosa in Lombardia: oltre alla vincita a Capriolo è stata registrata una doppia vincita da 23.750 euro l’una nell’ultimo concorso del Lotto. Il fortunato un giocatore di Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari che si è aggiudicato il premio grazie al terno 12-23-27 sulla ruota di Cagliari. La giocata vincente da 10 euro è stata realizzata nel locale di viale Colombo. Il terno 22-86-90 sulla ruota di Palermo ha premiato con la stessa cifra un appassionato di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, che ha giocato 10 euro nella ricevitoria di Circonvallazione Italia.

Sempre nel 10eLotto un’altra importante vincita è stata registrata a Ispra, in provincia di Varese, dove sono stati vinti 25mila euro grazie ad un “6” con numero oro in modalità frequente.