102 anni, la signora Teresa festeggia in famiglia l'importante traguardo

La signora Teresa ha raggiunto l'importante traguardo dei 102 anni.

Una grande festa

Soprannominata la "Bionda de Saladega", Teresa Franzoni classe 1920, ha festeggiato attorniata dal calore della famiglia. A farle visita anche il primo cittadino Marco Marini e il parroco don Claudio Paganini.

Gli auguri del primo cittadino

"Auguri sinceri alla sig.ra Teresa, decana di Cellatica".

Ringraziando per gli auguri e i fiori ha detto:

"In 102 anni ho avuto il bello, ho avuto il brutto, ma il bello è stato di più".

Originaria di Gussago ha avuto due figli (un maschio e una femmina), in passato ha esercitato come commerciante in via Marconi.