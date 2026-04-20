Paper Week: Aprica con Comieco, coinvolti circa 500 studenti.

Aprica con Comieco per la Paper Week

Circa 500 gli studenti coinvolti negli incontri organizzati da Aprica nell’ambito della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone che si è svolta da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2026. Aprica ha fatto tappa in 27 classi distribuite in sette comuni tra Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta con il fine di diffondere la cultura del riciclo di carta e cartone ed avvicinare i più giovani alle buone pratiche di raccolta differenziata oltre a valorizzare il ruolo dei materiali cellulosici.

La primaria di Brandico

Gli studenti, nel corso degli incontri, hanno realizzato elaborati artistici che verranno diffusi sui canali della Paper Week: nel Bresciano, l’iniziativa di Aprica ha coinvolto la scuola primaria di Brandico. L’impegno educativo si inserisce in un quadro più ampio di attività che Aprica porta avanti tutto l’anno a supporto dei Comuni per la corretta differenziazione dei rifiuti, attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione.

Il cartone

In particolare, gli imballaggi di carta e cartone vengono raccolti insieme per le utenze domestiche e separatamente per le utenze non domestiche, così da favorire una maggiore valorizzazione del cartone da imballaggio recuperato. Questo approccio ha consentito alla Società di ottenere ottimi risultati nella raccolta differenziata. Solo per la frazione del cartone, nel 2025 si sono registrati incrementi positivi sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo: +6% nei comuni serviti della provincia di Brescia, arrivando a 13.240 tonnellate raccolte. Attraverso la partecipazione a iniziative come la Paper Week, Aprica conferma il proprio impegno a fianco dei cittadini per una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile e partecipata, capace di trasformare i piccoli gesti quotidiani in un contributo concreto per l’ambiente e per la città.