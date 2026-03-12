Orzinuovi: arrivano nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

Tra i comuni più virtuosi

Il comune di Orzinuovi continua a registrare ottimi risultati in tema di raccolta differenziata superando addirittura l’82%: si conferma in questo modo tra le realtà più virtuose del territorio nella gestione dei rifiuti. Alla base di tale risultato vi è la vincente sinergia tra Amministrazione comunale e Aprica, la società che gestisce il servizio ambientale.

In considerazione degli ottimi risultati ottenuti, Aprica ha ottenuto il nuovo appalto per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani per i prossimi sei anni, non mancano le novità.

Nuovi contenitori per la differenziata

Dal 1° aprile entrerà in vigore l’utilizzo dei nuovi contenitori per tutte le principali frazioni della differenziata. Ogni contenitore sarà dotato di un codice identificativo e quello dell’indifferenziato di tag RFID che permetteranno di identificare ogni singola utenza e tracciare i conferimenti dell’indifferenziato.

“L’introduzione dei nuovi contenitori, infatti, rappresenta un passaggio importante verso una raccolta di qualità che conferma le modalità di tariffazione puntuale, il sistema che lega il costo del servizio alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto da ciascuna utenza”.

Incontri con la cittadinanza

É in programma da giovedì 19 a martedì 31 marzo 2026 la distribuzione del materiale nel parcheggio retro Castello di San Giorgio, con accesso da via Giordano Bruno. Prima dell’avvio della distribuzione dei nuovi contenitori, Comune e Aprica hanno incontrato e incontreranno i cittadini in 4 incontri pubblici di presentazione del servizio, il prossimo sarà questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle 20.30 all’Oratorio Barco di via Prebenda 2, per la frazione Barco.

Per saperne di più

Il nuovo servizio sarà accompagnato anche da ulteriori strumenti di assistenza per i cittadini. Da martedì 7 aprile 2026 aprirà l’Ecosportello presso il Municipio di via Arnaldo da Brescia, dove sarà possibile ricevere informazioni. Restano inoltre attivi il sito apricaspa.it, l’app PULIamo e il numero verde 800 437678.