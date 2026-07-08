Goletta dei Laghi: sul Garda tutti i punti analizzati sono risultati inquinati, meglio l’Iseo.

La presentazione dei risultati de la Goletta dei Laghi

La presentazione dei dati è avvenuta questa mattina (mercoledì 8 luglio 2026) a Lecco nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Emilio Bianco, portavoce Goletta dei laghi; Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia; Christian Aletti, responsabile campagne Legambiente Lombardia; Costanza Panella, circolo Legambiente Lario Sponda Orientale; Diletta Negri, circolo Legambiente Lecco; Elena Arena, Ato, gestione del servizio idrico integrato del Lario; Vincenzo Lombardo, direttore generale Lario Reti, gestione del servizio idrico integrato del Lario; Michel Fasoli, AQST Lago di Varese, salvaguardia e risanamento del Lago di Varese; Chiara Brebbia, Ufficio Ambiente Comune di Lecco.

“Anche quest’anno le criticità costituiscono la metà dei campionamenti effettuati in Lombardia – ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Dobbiamo capire cosa manca per recuperare i livelli di contaminazione ancora sopra i limiti di legge, sviluppando un ciclo integrato delle acque all’altezza di una transizione ecologica di cui c’è davvero bisogno, specie in territori fragili come quelli visitati da Goletta dei Laghi. Il forte inquinamento rilevato in alcuni contesti non rende giustizia ai benefici che gli ambienti lacustri restituiscono in termini di economia, benessere e mitigazione degli effetti della crisi climatica.”

Lago d’Iseo

Sul lago d’Iseo sono stati cinque i campioni prelevati lo scorso 26 giugno dai volontari e dalle volontarie di Goletta dei Laghi e tutti i campioni sono risultati entro i limiti. Un risultato, quello emerso dalle analisi microbiologiche, positivo anche per il fatto che, tranne il torrente Borlezza risultato entro i limiti anche nel 2025, tutti i punti erano stati classificati come “fortemente inquinati” sia nel 2024 che nel 2025

I punti dei prelievi

Di seguito i punti monitorati da Goletta dei Laghi sull’Iseo: A Sulzano il prelievo è stato effettuato alla foce del torrente Calchere, a Pisogne presso lo sfioratore nel canale industriale; due i punti nel comune di Costavolpino, alla foce del fiume Oglio e nel canale presso la spiaggia “Bar delle Rose” e, infine, a Castro, alla foce del torrente Borlezza.

Lago Regione Comune Prov Località Punto Iseo Lombardia Sulzano BS Foce del torrente Calchere Iseo Lombardia Pisogne BS Darsena di

Pisogne Sfioratore del comune nel

canale industriale Iseo Lombardia Costavolgino BG Baia dei

Pescatori Foce fiume Oglio Iseo Lombardia Costavolgino BG Canale presso spiaggia “Bar

delle Rose” Iseo Lombardia Castro BG Foce torrente Borlezza

Lago di Garda

Sei sono stati invece i prelievi effettuati il 25 giugno 2026 sulla sponda lombarda del lago di Garda: tutti sono risultati fuori dai limiti alle analisi microbiologiche. Ad uno è stato assegnato il giudizio di “inquinato” mentre gli altri cinque sono stati classificati come “fortemente inquinato”. Risultati che confermano le criticità riscontrate negli ultimi anni.

In particolare, è uscito inquinato il prelievo effettuato alla foce del canale nei pressi della spiaggia in località “Le Rive”, a Salò. Fortemente inquinati gli altri punti: quello prelevato presso la foce del torrente nel porto di Padenghe sul Garda, la cui criticità è storica negli archivi di Goletta dei Laghi, quello alla foce del Rio Lefà a Roina, nel comune di Toscolano Maderno, campionato per la prima volta nel 2023 e da allora punto critico. Due i punti a Desenzano del Garda, uno alla foce del rio che passa presso l’Oasi San Francesco del Garda, l’altro prelevato a lago, in corrispondenza dello sbocco del Rio Pescala. Fortemente inquinato anche il prelievo alla foce del torrente all’altezza del civico 75 di via Verone, in località Santa Maria di Lugana, Sirmione.