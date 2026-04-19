Gli studenti dell’Istituto Mazzolari di Verolanuova puliscono il territorio con Legambiente.

Le classi 2A e 2B Ite dell’Istituto Mazzolari di Verolanuova ieri (sabato 18 aprile 2026) hanno preso parte ad un’iniziativa di pulizia del territorio in collaborazione con Legambiente:

“Fondamentale continuare a costruire il dialogo con i ragazzi perché sono loro i futuri custodi del pianeta e quindi parlare con loro di risorse, crea consapevolezza – ha dichiarato Dario Salleri referente Lega Ambiente – . Ringrazio tutti i partecipanti e gli insegnanti che hanno promosso questa attività”.

Sono partiti alle 9 dall’Istituto Mazzolari, divisi in due gruppi con alcuni insegnanti e questi due gruppi hanno percorso due strade diverse due percorsi diversi fino ad arrivare nella zona sotto il cavalcavia, in prossimità del gattile :

“Abbiamo raccolto quattro sacchi di immondizia, ma soprattutto l’importante per noi è stato sensibilizzare sull’importanza delle risorse perché, come spiegato in più occasioni, i percorsi urbani sono sicuramente molto puliti non si trova generalmente molto sporco. Non siamo lì per insegnare il decoro urbano, ma siamo lì per insegnare ai ragazzi l’importanza delle risorse, una cosa bellissima che hanno fatto i ragazzi con l’aiuto degli insegnanti è stata quella di preparare dei cartelloni, un cartellone che spiegava la plastica: quindi cosa succede alla plastica quando va in ambiente, il tema delle micro plastiche e il riciclo della plastica. Un altro cartellone invece è molto interessante fatto dall’altra classe ha riportato tutte frasi relativa alirispetto dell’ambiente, alcuni ragazzi hanno scritto su questo cartellone una frase che sottolineava l’importanza è di essere connessi con l’ambiente e la biodiversità e quindi con il rispetto per l’ambiente. É stato molto bello molto interessante e soprattutto ribadisco l’importanza di arrivare a un evento Clean Up con una preparazione prima quindi non ci si è trovati soltanto per fare una pulizia ma ci si è trovati tutti per interrogarci su quello che era stato preparato prima e quindi il ragionamento della plastica, il ragionamento della biodiversità, il ragionamento del rispetto”.

“Alle 11 abbiamo terminato e siamo rientrati nel piazzale antistante all’istituto Mazzolari – ha poi continuato – Abbiamo ringraziato i ragazzi e gli insegnanti che hanno sostenuto questo Clean Up. Il Clean Up è stato supportato dal circolo Legambiente Valle dell’Oglio. E che ha messo a disposizione guanti pinze e pettorine”.

“Fondamentale per noi e per i circoli Legambiente è trovare un dialogo con le scuole, il circolo Legambiente Valle dell’Oglio promuove da diversi anni dei percorsi con le scuole e quindi educazione ambientale, soprattutto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tutto il circondario, quindi di tutta la bassa bresciana con tantissime ore, centinaia di ore all’anno di educazione ambientale fatta nelle nostre scuole in diversi istituti comprensivi”.