Bovezzo: da domani attive dieci nuove ecoisole

Rappresentano un importante tassello parte del percorso avviato nei mesi scorsi con il passaggio al sistema di raccolta rifiuti porta a porta integrale

Bovezzo · 12/01/2026 alle 17:03

Dieci nuove ecoisole a Bovezzo

A renderlo noto il comune di Bovezzo e Aprica: si tratta di nuove ecoisole informatizzate e rappresentano un importante tassello parte del percorso avviato nei mesi scorsi con il passaggio al sistema di raccolta rifiuti porta a porta integrale. Ad essere coinvolte  in questo importante cambiamento sono state famiglie, attività produttive, scuole e associazioni. Il fine è quello di incrementare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

“La transizione, accompagnata da momenti informativi e strumenti dedicati, è stata ben recepita dalla cittadinanza e ciò ha favorito una gestione più ordinata e responsabile dei conferimenti – hanno fatto sapere da Aprica -. In questo contesto le ecoisole – attive a Bovezzo da domani, martedì 13 gennaio 2026 – non sostituiscono il porta a porta, ma lo affiancano come servizio aggiuntivo: sono infatti a disposizione delle utenze domestiche in caso di necessità, ad esempio prima di una partenza o per esigenze improvvise, e non rappresentano una modalità d’uso strutturale del servizio”.

Dove si trovano

Per questo l’uso è stato limitato a 15 conferimenti l’anno per utenza. Le nuove postazioni, acquistate dal Comune grazie a finanziamenti PNRR, fornite dalla soc. ID&A e gestite da Aprica, sono dieci e sono state distribuite in punti strategici del territorio: Via del Camposanto, Via Lina Franzoni, Via Manzoni, Via Cesare Battisti, Via Dante Alighieri, Piazza XXVIII Maggio, Via Canossi Traversa I, Via dei Prati, Via Canossi e Via Vittorio Veneto.

Come funziona

L’accesso avviene tramite tessera dedicata oppure tramite App, con la possibilità per ciascuna utenza domestica di collegare fino a 5 dispositivi. In ogni ecoisola è possibile conferire carta, imballaggi in plastica e metalli, vetro, organico e indifferenziato; in alcune postazioni sono attivate anche le frazioni speciali oli vegetali esausti e piccoli RAEE (in via del Camposanto e in via Franzoni), per le quali non vi è alcun limite al conferimento, mentre i soggetti abilitati possono conferire i rifiuti tessili sanitari (pannolini, pannoloni, traverse…) nelle ecoisole di via del Camposanto, via Manzoni e via Battisti.

 

La sindaca di Bovezzo Sara Ghidoni dichiara:

“I bovezzesi in queste settimane hanno dimostrato un alto senso civico ben adattando le proprie abitudini al nuovo sistema e per questo li ringrazio. Insieme miglioreremo ulteriormente la raccolta dei rifiuti in modo che il sistema sia sempre più a misura di tutti”.

I contatti

L’Ecosportello comunale, presso il Municipio Nuovo, resta a disposizione per informazioni operative, eventuali abilitazioni ai tessili sanitari e la gestione di necessità specifiche collegate al servizio. Per ulteriori informazioni: www.apricaspa.it, app PULIamo, numero verde 800 437678.

 

Postazione Carta Plastica Vetro Organico Indifferenziato Oli vegetali Piccoli RAEE Tessili sanitari
Via del Camposanto
Via Lina Franzoni
Via Manzoni
Via Cesare Battisti
Via Dante Alighieri
Piazza XXVIII Maggio
Via Canossi Traversa I
Via dei Prati
Via Canossi
Via Vittorio Veneto

• indifferenziato, organico, carta, vetro, imballaggi in plastica e metallo: max 15 conferimenti annui

• oli vegetali esausti e piccoli RAEE: conferimenti liberi

• tessili sanitari: conferimenti illimitati per i soli utenti abilitati

