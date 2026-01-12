Bovezzo: da domani attive dieci nuove ecoisole.

Dieci nuove ecoisole a Bovezzo

A renderlo noto il comune di Bovezzo e Aprica: si tratta di nuove ecoisole informatizzate e rappresentano un importante tassello parte del percorso avviato nei mesi scorsi con il passaggio al sistema di raccolta rifiuti porta a porta integrale. Ad essere coinvolte in questo importante cambiamento sono state famiglie, attività produttive, scuole e associazioni. Il fine è quello di incrementare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati.

“La transizione, accompagnata da momenti informativi e strumenti dedicati, è stata ben recepita dalla cittadinanza e ciò ha favorito una gestione più ordinata e responsabile dei conferimenti – hanno fatto sapere da Aprica -. In questo contesto le ecoisole – attive a Bovezzo da domani, martedì 13 gennaio 2026 – non sostituiscono il porta a porta, ma lo affiancano come servizio aggiuntivo: sono infatti a disposizione delle utenze domestiche in caso di necessità, ad esempio prima di una partenza o per esigenze improvvise, e non rappresentano una modalità d’uso strutturale del servizio”.

Dove si trovano

Per questo l’uso è stato limitato a 15 conferimenti l’anno per utenza. Le nuove postazioni, acquistate dal Comune grazie a finanziamenti PNRR, fornite dalla soc. ID&A e gestite da Aprica, sono dieci e sono state distribuite in punti strategici del territorio: Via del Camposanto, Via Lina Franzoni, Via Manzoni, Via Cesare Battisti, Via Dante Alighieri, Piazza XXVIII Maggio, Via Canossi Traversa I, Via dei Prati, Via Canossi e Via Vittorio Veneto.

Come funziona

L’accesso avviene tramite tessera dedicata oppure tramite App, con la possibilità per ciascuna utenza domestica di collegare fino a 5 dispositivi. In ogni ecoisola è possibile conferire carta, imballaggi in plastica e metalli, vetro, organico e indifferenziato; in alcune postazioni sono attivate anche le frazioni speciali oli vegetali esausti e piccoli RAEE (in via del Camposanto e in via Franzoni), per le quali non vi è alcun limite al conferimento, mentre i soggetti abilitati possono conferire i rifiuti tessili sanitari (pannolini, pannoloni, traverse…) nelle ecoisole di via del Camposanto, via Manzoni e via Battisti.

La sindaca di Bovezzo Sara Ghidoni dichiara:

“I bovezzesi in queste settimane hanno dimostrato un alto senso civico ben adattando le proprie abitudini al nuovo sistema e per questo li ringrazio. Insieme miglioreremo ulteriormente la raccolta dei rifiuti in modo che il sistema sia sempre più a misura di tutti”.

I contatti

L’Ecosportello comunale, presso il Municipio Nuovo, resta a disposizione per informazioni operative, eventuali abilitazioni ai tessili sanitari e la gestione di necessità specifiche collegate al servizio. Per ulteriori informazioni: www.apricaspa.it, app PULIamo, numero verde 800 437678.

Postazione Carta Plastica Vetro Organico Indifferenziato Oli vegetali Piccoli RAEE Tessili sanitari Via del Camposanto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Lina Franzoni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Manzoni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Cesare Battisti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Dante Alighieri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Piazza XXVIII Maggio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Canossi Traversa I ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via dei Prati ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Canossi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Via Vittorio Veneto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• indifferenziato, organico, carta, vetro, imballaggi in plastica e metallo: max 15 conferimenti annui

• oli vegetali esausti e piccoli RAEE: conferimenti liberi

• tessili sanitari: conferimenti illimitati per i soli utenti abilitati