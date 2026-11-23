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Bovezzo: 50 nuove piante al Parco Rampinelli. A finanziare l’intervento il Parco delle Colline.

Nuove piante a Bovezzo

Sono state messe a dimora 50 giovani piante forestali al Parco Rampinelli in via del Camposanto a Bovezzo da parte del comune di Brescia, ente capofila del Plis Parco delle Colline di Brescia. L’intervento, realizzato lo scorso 15 ottobre, rientra nel servizio di manutenzione delle aree dei Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata del Parco e ha comportato una spesa di circa 1.700 euro, oneri fiscali compresi.

Tale intervento di piantumazione altro non è che il primo lotto di un progetto dalla portata più ampia. L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale di Bovezzo è infatti quello di trasformare l’intera area verde di via del Camposanto in un bosco urbano il quale nome sarà “Sussurri di memoria”. Alberi e arbusti, di tre anni di età, sono stati forniti gratuitamente da Ersaf, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, attraverso il vivaio di Curno (Bergamo).

La disposizione scelta per dare un aspetto il più naturale possibile

Al fine di dare all’area un aspetto che possa essere il più naturale possibile le piantine sono state collocate ad una distanza di 2,5 metri l’una dall’altra. Ad essere scelte solo specie autoctone, adatte al clima temperato della zona. Tre quarti delle piante messe a dimora appartengono a queste specie arboree, dalla più alla meno numerosa: cerro, ciliegio, orniello, carpino nero, farnia, mirabolano e olmo. Il restante quarto è composto da arbusti che producono bacche, come corniolo, sanguinello e biancospino.”

Per favorirne la crescita, ogni piantina è stata dotata alla base di un disco di fibra vegetale di 45 centimetri, che impedisce alle erbe infestanti di soffocarla, di una canna di bambù di sostegno e di un tubo protettivo biodegradabile, che la difende da danni e dagli animali che brucano i germogli.

Nei primi tre anni sono previste spese di manutenzione tra i tremila e i cinquemila euro l’anno, che saranno sostenute dal Comune di Bovezzo. Le cure comprendono lo sfalcio dell’erba intorno alle piante, con il taglio sminuzzato lasciato sul terreno (circa 3-4 volte l’anno), e l’irrigazione di soccorso con autobotte, generalmente da aprile a ottobre: a seconda dell’andamento del clima servono tra i 15 e i 25 passaggi, ciascuno con 30-50 litri d’acqua per pianta.

In evidenza un’immagine d’archivio.