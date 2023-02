Vittoria in casa al Carnevale di Erbusco. Il carro realizzato dal gruppo erbuschese Wild Boys, intitolato "I cattivi col sorriso", ha trionfato martedì 21 febbraio alla storica kermesse con 96 punti, davanti a Casazza (Seconda stella a destra) e Castelli Calepio, Rione Castello e oratorio di Tagliuno (Welcome to the jungle), secondi a pari merito con 88 punti.

Vittoria in casa al Carnevale di Erbusco

C’era tanta voglia di Carnevale, dopo tre anni di stop forzato. Centinaia e centinaia di persone si sono riversate nel centro storico erbuschese, con maschere coloratissime e stravaganti, entusiasmo e desiderio di fare festa e ammirare i sempre bellissimi carri allegorici. Per quanto riguarda la classifica, quello creato dal gruppo erbuschese Wild Boys ha convinto la giuria che l’ha premiato con un distacco di ben otto punti dai secondi classificati ex aequo. Sul podio dunque anche Casazza e Castelli Calepio/Tagliuno, i primi con un’originale rivisitazione di Peter Pan e i secondi con un viaggio affascinante nel mondo della giungla, con costumi davvero meravigliosi, tra piccoli esploratori, splendide farfalle e molto altro ancora. Fuori dal podio ma comunque premiati Montichiari (La libertà), quarto, Canneto Sull’Oglio, Mantova (Los Mexicanos), quinto, e Capriolo (Snoopy vs Barone rosso), sesto. Riconoscimenti per i quattro gruppi mascherati in gara: Le ragazze della Pro Loco di Erbusco, La magia di Londra di Carpenedolo, Una nota di colore di Passiano e Mamma mia di Chiari San Giovanni.

Foto 1 di 10 I cattivi con il sorriso Foto 2 di 10 Casazza & Castelli Calepio Foto 3 di 10 La libertà Foto 4 di 10 Los Mexicanos Foto 5 di 10 Snoopy verso il barone rosso Foto 6 di 10 I gruppi mascherati Foto 7 di 10 Mamma mia Foto 8 di 10 Una nota di colore Foto 9 di 10 Le ragazze della Pro Loco Foto 10 di 10 La magia di Londra

Il premio speciale

Assegnato infine un premio speciale in memoria di Aldo Bordiga, recentemente scomparso, definito dal presidente dell’associazione Arlecchino nel paese delle bollicine Luca Moretti il “papà del Carnevale” per il suo ruolo alla guida della Compagnia del buonumore e in generale per l’impegno nella promozione della storica kermesse di Franciacorta. Il riconoscimento ha premiato la maschera più bella in paese, realizzata da una giovane colognese. Sul palco, a consegnare il premio, il figlio di Aldo, Ivan Bordiga, e il presidente onorario del sodalizio erbuschese Angelo Saderi, entrambi visibilmente commossi.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Un successo aspettando il 70esimo

L’edizione 2023 del Carnevale di Erbusco è stata un successo. La sfilata di martedì 21 febbraio è stata il momento clou di un weekend davvero denso di appuntamenti, che ha previsto l’anteprima sabato 18 alle Porte Franche, domenica mattina la ciclopedalata in stile fantozziano Trofeo alla Bersagliera, domenica pomeriggio il concorso per le mascherine e l’aperitivo in maschera. Senza dimenticare la bellissima mostra di foto storiche allestita da Vittorio Paganotti. “Siamo soddisfatti, e vi ricordiamo che nel 2024 celebreremo il 70esimo del Carnevale”, hanno commentato gli organizzatori.

Le foto della sfilata

Foto 1 di 37 Foto 2 di 37 Foto 3 di 37 Foto 4 di 37 Foto 5 di 37 Foto 6 di 37 Foto 7 di 37 Foto 8 di 37 Foto 9 di 37 Foto 10 di 37 Foto 11 di 37 Foto 12 di 37 Foto 13 di 37 Foto 14 di 37 Foto 15 di 37 Foto 16 di 37 Foto 17 di 37 Foto 18 di 37 Foto 19 di 37 Foto 20 di 37 Foto 21 di 37 Foto 22 di 37 Foto 23 di 37 Foto 24 di 37 Foto 25 di 37 Foto 26 di 37 Foto 27 di 37 Foto 28 di 37 Foto 29 di 37 Foto 30 di 37 Foto 31 di 37 Foto 32 di 37 Foto 33 di 37 Foto 34 di 37 Foto 35 di 37 Foto 36 di 37 Foto 37 di 37

