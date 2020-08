I Vigili del Fuoco al lavoro anche a Ferragosto. Diversi gli interventi che hanno visto protagonisti i pompieri di Sale Marasino e Palazzolo.

Incendio in un’abitazione a Timoline di Cortefranca

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di Ferragosto per un’incendio in un’abitazione a Timoline di Cortefranca. A prendere fuoco la canna fumaria dell’appartamento. In supporto anche una squadra di Palazzolo con il camion scala. Fortunatamente i danni sono stati contenuti e nessuno è rimasto ferito.

Barca in avaria a Sulzano

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta anche sulle sponde del lago in soccorso ad un’imbarcazione che stava affondando. I pompieri hanno estratto l’acqua dal motoscafo con l’aiuto di una pompa ed evitato così che il mezzo finisse a fondo.