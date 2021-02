Azzano Mella non dimentica le vittime della pandemia. E’ stato piantumato e inaugurato oggi l’ulivo di fronte al palazzo comunale che ricorda coloro che hanno perso la vita a causa del virus nel 2020.

Un ulivo in memoria delle vittime del Covid di Azzano Mella

“Siamo qui oggi per ricordare i defunti del Covid e per inaugurare questo monumento naturale, l’ulivo, che ricorderà gli 8 residenti nel nostro Comune e in generale tutti i malati che sono stati colpiti nel peggiore dei modi da questo terribile virus. Questa pianta, che ha origini antichissime, che è simbolo di pace, di amore e di speranza, rimarrà posizionata in questo punto di passaggio quotidiano, nella Piazza del nostro Comune, vicino alla Chiesa, al monumento ai Caduti e sul percorso che porta al camposanto”.

Con queste parole l’Amministrazione guidata dal sindaco Pizzamiglio ha inaugurato il monumento naturale di fronte al Comune.

“Purtroppo la pandemia è tutt’altro che finita – hanno sottolineato gli amministratori – I dati degli ultimi giorni non sono confortanti e siamo chiamati dunque a mantenere ancora massima l’attenzione e la prudenza. Nel ricordare questi nostri cari defunti, l’intera comunità qui da noi oggi rappresentata immagina di stringersi anche a tutti i loro familiari, che nella maggior parte dei casi non hanno potuto neppure essere presenti alla loro sepoltura. Un ringraziamento a don Domenico sia per la fondamentale presenza di oggi per la benedizione, sia per la grande forza e umanità con cui ha celebrato questi funerali, quasi in solitudine”.

Un ringraziamento è andato anche a colui che ha donato alla comunità di Azzano l’ulivo ornamentale e la targa in memoria dei defunti Covid. “Un pensiero finale a tutti coloro che a causa di questo virus ancora soffrono, con l’augurio di potersi al più presto rimettere”, ha concluso il sindaco.

Le vittime del Covid di Azzano

Fiorini Pierino 9 marzo 2020

Ioli Vittorio 14 marzo 2020

Bardelloni Carlo 21 marzo 2020

Lanzanova Roberto 22 marzo 2020

Pizzamiglio Federico 26 marzo 2020

Colombo Pierina 2 aprile 2020

Panni Valeria 6 novembre 2020

Cavagnoli Alessandro 9 dicembre 2020