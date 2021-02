La scelta dell’Amministrazione comunale di Palazzolo.

Un nuovo bando per sostenere le attività economiche

Un nuovo bando a sostegno delle attività economiche duramente colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. È questo il progetto al quale sta lavorando l’Amministrazione comunale: un’iniziativa condivisa anche dalle minoranze.

Infatti, è dei giorni scorsi la commissione Servizi Istituzionali e Risorse per le Attività Economiche Produttive nella quale l’Amministrazione del sindaco Gabriele Zanni ha manifestato la volontà di erogare ulteriori contributi alle realtà commerciali più duramente provate in questo periodo. La proposta ha trovato il favore anche delle minoranze e insieme sono stati approfonditi modalità e criteri di erogazione. Il bando uscirà verso la fine del mese di febbraio e avrà un ammontare di circa 200mila euro a disposizione dei commercianti e delle ditte palazzolesi.

Il commento dell’assessore

“Come Amministrazione stiamo mettendo in campo ogni possibile strumento per aiutare il tessuto economico della nostra città in questa congiuntura senza precedenti – ha commentato l’assessore al Commercio, Alessandra Piantoni – Siamo lieti di aver trovato in questo contesto la collaborazione delle minoranze: lavoreremo alacremente con gli Uffici competenti perché il nuovo bando sia disponibile il più presto possibile”.