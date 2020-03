Un minuto di silenzio per le vittime bresciane del Covid-19

Hanno indossato la fascia tricolore, guanti, mascherine e sono scesi per strada per ricordare le centinaia di vittime del Coronavirus: questa mattina i sindaci della Provincia di Brescia hanno commemorato i defunti con osservando un minuto di silenzio davanti a monumenti e Municipio, mentre dalle loro case i cittadini si univano al cordoglio silenzioso.

Uniti nel dolore

“Un segno di vicinanza ai familiari delle vittime e un modo per onorare i defunti, a oggi più di mille, che a causa dell’epidemia non possono essere salutati ne accompagnati nell’ultimo viaggio”. Con queste parole il presidente della Provincia e sindaco di Manerbio Samuele Alghisi ha invitato tutti i colleghi a unirsi, seppur lontani, in un momento di commemorazione dedicato alle 1.221 persone deceduto a causa del Covid-19. Dalla Bassa alla Franciacorta, dalle Valli ai laghi, gli amministratori sono scesi in strada per osservare un minuto di silenzio, indossando la fascia tricolore facendosi portavoce del dolore e della sofferenza vissuta da tutta la comunità.

La gallery

A Erbusco

A Chiari

A Chiari sono intervenuti il presidente del Consiglio Laura Capitanio e il sindaco Massimo Vizzardi.

“Su iniziativa della provincia tutti i 205 comuni bresciani in questo momento espongono le bandiere a mezz’asta ad esprimere il lutto per il nostro territorio, duramente provato da questa emergenza sanitaria. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, in rappresentanza della città tutta, osservano un minuto di silenzio, segno di vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini deceduti in questi giorni a cui è stato impossibile essere accanto fisicamente come comunità a fronte delle misure di contenimento dell’epidemia. Invitiamo quanti seguono questa diretta Facebook ad osservare dalle proprie case o attività questo corale silenzio che si fa abbraccio ma anche stima per gli operatori sanitari e tutti coloro che lavorano in prima fila, reciproco sostegno e segno di speranza”, ha ribadito la Capitanio.

Castrezzato e Castelcovati

A Castrezzato e Castelcovati sono intervenuti i primi cittadini, rispettivamente Giovanni Aldi e Alessandra Pizzamiglio.

A Pontoglio

A Cologne

A Coccaglio

A Provaglio

A Iseo

“Questa mattina alle 12 insieme ai colleghi di Brescia, Bergamo e del resto d’Italia ho indossato la fascia tricolore di fronte al Municipi – ha esordito il sindaco Marco Gritti – Ho voluto ricordare coloro che se ne sono andati a causa del Covid-19, ma anche onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Non solo: il grazie va alle nostre Forze Armate e di polizia e specie ai carabinieri della Stazione di Iseo, alla polizia locale e stradale di Iseo, ai nostri volontari di Protezione Civile, della Cri e delle Acli e a tutti coloro che a vario titolo collaborano, ai nostri meravigliosi dipendenti comunali, al personale delle strutture sanitarie private e religiose del paese, a chi lavora per garantirci la sussistenza e a chi lavora da casa. Grazie a chi sta donando materiale e denaro, grazie a chi sta organizzando iniziative benefiche. Grazie, soprattutto ognuno di voi. Il periodo è davvero difficile, ma uniti ce la faremo”

A Bassano bresciano

