Un gel per il post pandemia, donati migliaia di box con ingredienti igienizzanti a Fondazione Comunità Bresciana per i soccorritori

Un gel per il post pandemia. Tra le aziende coinvolte, non solo sul campo, ma anche nell’attivissimo e nell’impegno, ecco la storica azienda chimica Euro Cosmetic Srl. Euro Cosmetic si è impegnata ancora a sostenere l’emergenza. Una ditta che già dal 24 febbraio, ancora prima del lockdown, come ha sottolineato anche mercoledì scorso l’Amministratore delegato Daniela Maffoni, è scesa in campo per aiutare. Un impegno sia dal punto di vista della fabbricazione massiva, per immettere sul mercato milioni di detergenti igienizzanti mani nel minor tempo possibile, che per supportare con attività di responsabilità sociale per la collettività.

L’idea del kit

Una di queste idee lavorative è stata l’ideazione, formulazione e produzione di una scatola per la prevenzione che verrà donata alla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus per aiutare la città e la provincia, con un ordine di 7mila kit che verranno destinati ai volontari impegnati nel trasporto sanitario. Tanti anche le donazioni passate di gel e di materiale per sterilizzare le attrezzature, anche per i soccorritori locali.

I partner

A questo progetto hanno partecipato attivamente due partner commerciali della ditta di via Dei Dossi: San Faustino Label di Castrezzato, che ha donato le etichette dei prodotti, e Alpha Pac Srl di Gussago, che si è occupata dello sviluppo e fabbricazione del packaging. Nel numero di domani del Chiariweek spazio alle voci dei protagonisti.