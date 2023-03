Ultimo saluto a Roberto Andrini, morto in moto nello scontro con un camion

Cadignano si è fermata oggi pomeriggio, sabato 18 marzo, per l'ultimo saluto a Roberto Andrini morto a seguito del tragico schianto tra la sua moto e un camion.

Ultimo Saluto a Roberto Andrini

Roberto non c'è più e tutti sono increduli, faticano a trovare le parole perché ora l’emozione è troppo forte. Cadignano, frazione di Verolanuova si è chiusa nel silenzio per il dolore della sua prematura e improvvisa scomparsa. Qui lo conoscevano tutti. Un ragazzo buono, solare, pieno di vita con il quale ci si fermava volentieri a scambiare due parole. 46 anni, da sempre impiegato nel settore caseario, Roberto aveva lavorato anche alla Cabre e di recente aveva trovato impiego presso una ditta specializzata nella lavorazione del legno a San Paolo. Separato, viveva per la sua adorata figlia di soli sedici anni, adesso rimasta senza papà. Amava i viaggi, gli animali e le moto: si era comprato la sua da poche settimane.

Oggi pomeriggio, invece, nella parrocchiale di Cadignano, la comunità si è stretta per il suo ultimo saluto. La chiesa era gremita, fuori e dentro. In tantissimi hanno voluto salutare ancora una volta il 46enne. La funzione è stata celebrata dal parroco di Verolanuova, don Lucio Sala.

Tutta la comunità si è stretta al dolore della famiglia, i gesti più delle parole vogliono significare la presenza della comunità stretta in un abbraccio alla famiglia di Roberto.

Ha evidenziato il sacerdote che ha ribadito anche quanto detto dalla mamma di Roberto, "preghiamo perché vada presto in paradiso".

L'incidente

Il tragico incidente si è verificato mercoledì pomeriggio poco prima delle 17 lungo la Statale 668 che da Cignano di Offlaga conduce a Verolanuova. Andrini era in sella alla sua Aprilia quando si è scontrato con un camion guidato da un autista polacco. Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell'ordine, l’autista straniero, dopo aver preso l’uscita dalla Statale 668 verso Verolanuova, ha percorso la breve distanza che immette in via Nassiriya, non avvedendosi che dalla parte opposta sopraggiungeva la motocicletta guidata dal 46enne. L’autista del mezzo pesante ha quindi impostato la curva verso sinistra per immettersi nella zona artigianale di Cignano. E lo scontro è stato inevitabile: Roberto Andrini, nel tentativo di schivare il camion in mezzo alla strada, ha tentato in extremis di svoltare a destra, senza però riuscire ad evitare l’impatto contro il muso del mezzo pesante. La moto ha terminato la sua corsa a una decina di metri di distanza e il 46enne è rotolato alcuni metri più avanti. Subito allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i soccorritori da Dello, Manerbio e Orzinuovi, insieme ai Vigili del fuoco di Verolanuova e ai Carabinieri di Verolanuova e Pralboino. Viste le condizioni critiche dell'uomo, sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso da Bergamo. I sanitari hanno tentato per mezz’ora di rianimare il motociclista, ma senza successo: alle 17.30 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.