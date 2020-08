Travolto sui binari del treno: non ce l’ha fatta l’uomo investito

Aggiornamento delle 10.08

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti l’uomo, 60 anni, si era allontanato ieri sera dalla sua abitazione di Passirano. Quello di stamattina pare si sia trattato di un gesto estremo.

Aggiornamento delle 8.30

Hanno provato a rianimarlo a lungo, ma non c’è stato niente da fare. Non ce l’ha fatta la persona investito questa mattina in prossimità del passaggio a livello di via Risorgimento, a Corte Franca. Stando alle prima informazioni si tratterebbe di un uomo di 60 anni.

Travolto sui binari del treno

Sembrerebbe in gravi condizioni l’uomo che questa mattina, verso le 6 e 40, è stato travolto da un treno mentre si trovava in prossimità del passaggio a livello di via Risorgimento a Corte Franca. I contorni della vicenda non sono ancora stati chiariti: oltre all’ambulanza dei volontari di Bornato, precipitatisi sul posto per soccorrere la persona ferita, sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Chiari, che si occuperanno di far luce sull’incidente.

La missione di soccorso è ora in corso. Ancora nulla di certo sulle generalità dell’uomo e sulla criticità delle sue ferite.