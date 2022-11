Trattori d'epoca: le "vecchie glorie dei campi" sfilano a Montichiari

Un tuffo nel passato fra i motori rombanti che hanno fatto la storia dell'agricoltura italiana: questa mattina, domenica 13 novembre, in occasione di San Martino a Montichiari è andato in scena il Raduno dei trattori d'epoca che ha coinvolto cittadini e agricoltori in una mattina di festa e allegria.

Le "vecchie glorie dei campi" sfilano a Montichiari

I mezzi agricoli si sono radunati nell'area feste della sede dell'associazione Pezzaioli, nella frazione di Trivellini, per una colazione in compagnia. Poi sono partiti alla volta di Novaglio Mattina, prima tappa del corteo ruggente, e di Novagli Campagna proseguendo il viaggio verso piazza Novagli dove si è tenuta la benedizione dei mezzi. A concludere la giornata sarà il pranzo alla Gasparina.

Torna il raduno di trattori d'epoca

La tradizione finalmente è tornata dopo due anni di stop causa Covid e ha coinvolto più di 50 trattori: in "sella" gli agricoltori dei paesi limitrofi, come Calcinato e Carpenedolo, ma anche tante presenze dal mantovano. Con loro anche gli appassionati, i collezionisti, tante famiglie e giovani orgogliosi di sfilare assieme ai mezzi che hanno fatto la storia dell'agricoltura italiana e del suo sviluppo. In coda ai trattori, infine, i nuovi mezzi quasia voler testimoniare il rispetto per le vecchie glorie dei campi.