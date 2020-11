Tragedia in un’azienda: ha perso la vita un uomo. E’ successo a Castrezzato, in via Finiletto intorno alle 13.30.

Una immane tragedia. E’ successo a Castrezzato, in un azienda di via Finiletto. Ha perso la vita un 77enne. Nonostante l’intervento dei sanitari della Croce Azzurra di Travagliato e l’arrivo dell’elicottero, atterrato al Famila, nulla è stato possibile. E’ stato trovato vicino ad una scala. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore fatale. L’allarme è stato dato dalla moglie che non lo ha visto tornare a casa.

Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile che stanno indagando.