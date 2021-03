Tamponi rapidi antigenici: stretta di mano tra il Comune e la farmacia di Provezze

E’ partita oggi, presso la farmacia comunale di Provezze, la campagna di esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19. Il nuovo servizio per la sorveglianza della diffusione del virus, pensato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale, ha incassato il parere favorevole della farmacia che si è tempestivamente accreditata presso la Regione Lombardia e sarà in grado di eseguire tamponi antigenici rapidi per i cittadini di Provaglio.

Come prenotare?

Tre sono le modalità per prenotare il tampone

Telefonicamente, chiamando il numero dedicato 030.9823676

Attraverso il sito internet del Comune

Inviando una email a farmaprovezze@gmail.com fornendo i propri dati personali, il codice fiscale, un recapito telefonico e una email.

La Farmacia comunicherà il giorno e l’ora stabiliti per il prelievo del campione e, una volta effettuato il test, il risultato in tempo quasi reale – 20 minuti circa.

Quanto costa?

Per i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni il costo del tampone sarà a carico del Comune, che comparteciperà anche alla spesa in modo che per tutti i cittadini residenti a Provaglio d’Iseo che abbiano più di 19 anni il costo del tampone sia pari a 15 euro. Per la restante popolazione e i non residenti il tampone rapido antigenico avrà un costo di 25 euro.

“Ci piace pensare c servizi sociali voglia dire soprattutto servizi alla persona e prevenzione – ha commentato Lino Albertelli, assessore ai Servizi sociali – Questa collaborazione con la farmacia comunale va esattamente nella direzione di aiutare i cittadini provagliesi, partendo dai più giovani, che sono e saranno il futuro della nostra comunità”

In caso di esito positivo il cittadino dovrà effettuare il tampone molecolare e il farmacista comunicare la positività all’Ats competente per territorio. Per gli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni il test sarà effettuato in modo gratuito con costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale: è necessario però collegarsi e prenotarsi attraverso il portale regionale https://prenotasalute.regione. lombardia.it/prenotaonline/

Quando e dove?

I prelievi verranno effettuati il sabato dalle 9.30 alle 13.30.

“Per l’esecuzione dei tamponi ci avvarremo della collaborazione e del supporto di personale sanitario specializzato – ha spiegato la dottoressa MariaStella Caly, titolare della farmacia comunale – I test saranno svolti in modalità drive-through grazie al posizionamento di un gazebo nello spazio immediatamente adiacente la farmacia.”

Per non creare intralci al traffico e non occupare spazi privati 6 postazioni di parcheggio verranno utilizzate come area dedicata al transito prenotati.