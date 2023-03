Il vento in faccia è un diritto di tutti. Lo sanno bene quelli di Teamlife, che hanno deciso di dare vita a Specialbike: un progetto che si è tradotto nell'acquisto di una bici speciale per "permette anche alle persone con disabilità di provate la gioia di andare in bicicletta.

Specialbike: inaugurata la bicicletta inclusiva del TeamLife

Presentato a dicembre, in occasione dei vent’anni della Cooperativa La Nuvola (che ha collaborato con TeamLife, il progetto è ora diventato realtà. Il nuovo mezzo è stato inaugurato questo pomeriggio (sabato 25 marzo) alle presenza dell'associazione, della Cooperativa La Nuvola e dell'Amministrazione, rappresentata dal sindaco Massimo Vizzardi e dagli assessori Domenico Codoni, Chiara Facchetti e Cristian Vezzoli. Si tratta di un velocipede davvero speciale, adeguato appositamente per trasportare una sedia a rotelle, che verrà in comodato d’uso all’Amministrazione o cooperativa consentendo così alle persone più fragili di utilizzarlo: un'occasione preziosa, rivolta a tutti i caregivers e a coloro che hanno fragilità. Oggi, dopo il taglio del nastro, si è svolta la prima giornata di prova gratuita, mentre a partire dall’1 aprile ogni sabato pomeriggio ci sarà la possibilità di prenotare tramite apposito link la pedalata in SpecialBike.