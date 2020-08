Si tuffa in piscina nonostante il divieto: è gravissimo. E’ successo ieri sera poco dopo le 20 a San Gervasio al parco acquatico Le Vele.

L’incidente

Protagonista un giovane di 26 anni che ha deciso di gettarsi in acqua nonostante il divieto. All’interno della struttura si stava svolgendo infatti una festa privata e l’ingresso alle piscine era stato interdetto. Il ragazzo ha deciso però di tuffarsi ignorando il divieto e senza sapere che il livello dell’acqua nella vasca era molto basso. Subito sono scattati i soccorsi: il 26enne è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia in condizioni gravi. Sul posto anche i carabinieri di Verolanuova per capire quanto accaduto.