Si schianta con lo scooter contro un furgone, ferito un 42enne LE FOTO

Si schianta con lo scooter contro un furgone, ferito un 42enne: è successo questa mattina a Bedizzole.

Si schianta con lo scooter contro un furgone

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso l’incidente avvenuto questa mattina, verso le 11.20, in via Fratelli Chiodi a Bedizzole, dove è rimasto coinvolto un motociclista 42enne del paese. Dopo una pericolosa curva l’uomo, alla guida di uno scooter Kimko Agility, ha impattato contro un furgone fermo in mezzo alla corsia di sinistra che doveva svoltare a destra per una consegna ad una nota falegnameria del luogo.

L’uomo dopo il violento impatto è caduto a terra senza coscienza riportando un taglio sul collo. A soccorrerlo ed immobilizzarlo insieme all’autista c’era un volontario del COSP di Bedizzole che era di passaggio. All’arrivo dei soccorsi, chiamati tempestivamente dall’autista del furgone, il 42enne aveva ripreso parziale coscienza. I soccorritori del COSP di Bedizzole l’hanno immobilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Gavardo. Ora sul luogo è presente un’unità dei Carabinieri di Bedizzole per i rilevamenti.