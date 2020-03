Si è spento all’ospedale di Manerbio dove era ricoverato perché positivo al Covid-19

Si è spento Enrico Mantelli il volto noto dell’associazione “Si può fare band”

Un dolore che sta colpendo più comunità. Enrico Mantelli è entrato nel cuore e nell’anima di chiunque abbia avuto il piacere e l’onore di conoscerlo. Un vortice di energia che sapeva trasmettere con il suo sorriso, il 52enne originario di San Gervasio Bresciano da tempo viveva nella comunità Antigua della Cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico.

Enrico aveva nelle vene il ritmo della vita e sapeva coinvolgere grandi e piccini con la sua passione per il ballo. In molti ricorderanno le sue performance sensazionali e soprattutto le imitazioni perfette di uno dei suoi artisti preferiti, Michael Jackson.

Sin dalla sua fondazione è stato volto noto dell’associazione “Si può fare band” e, proprio grazie alla sua energia senza pari, ha sempre saputo coinvolgere il pubblico presente. Tolte le vesti di ballerino Enrico è sempre stato una persona gentile e affettuosa con tutti, col sorriso sempre sul viso aveva la capacità di far volgere al meglio anche le peggiori giornate. Chi ha avuto il privilegio di essere nel suo giro di amicizie ha potuto ricevere i suoi immensi e forti abbracci, sinceri e senza riserve.

Non si è mai risparmiato e sin dalla giovane età è stato partecipe della comunità sangervasina in cui è nato e cresciuto, facendo anche per diversi anni il chierichetto nelle funzioni religiose.

A dare la notizia della sua scomparsa la sua band che si è rivolta anche alla famiglia “Balla da lassù… Grazie per come hai cambiato il mondo e le nostre vite. Le più profonde condoglianze alla famiglia Mantelli da parte di tutta l’associazione Si Può Fare. Un pezzo di tutti noi è lassù con te. Ciao Enrico”.

La notizia nell’arco di pochissime ore sta facendo il giro di più realtà, lasciando tutti in preda allo sconforto ma nel contempo tutti consapevoli di poter custodire nei ricordi e nel cuore Enrico e il suo sorriso.

