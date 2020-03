Hanno illuminato questa sera la casa dei cittadini

Si accende il tricolore sul municipio di San Gervasio Bresciano

Tre fari allineati di fronte all’ingresso del municipio sangervasino, casa dei cittadini. Riflettono sulle mura i colori della bandiera italiana. Il verde, il bianco, il rosso del nostro tricolore da questa sera accompagneranno le persone sino alla fine dell’emergenza Covid-19. A prendersi cura dell’installazione dopo un consulto con il sindaco è stato il consigliere di maggioranza Federico Ambrosio.

Un senso di unione

Il gesto è stato creato per suscitare e auspicare ad un senso di unione e coesione ad ogni livello e da parte di tutti. A spiegarlo proprio il sindaco.

“In questo periodo particolarmente critico per la nostra nazione, oltre alle azioni messe in campo all’interno del territorio comunale, come la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, la costituzione del Coc, e molto altro, abbiamo di comune accordo con altri sindaci deciso di proiettare la bandiera italiana sulla casa dei cittadini – ha spiegato il primo cittadino Rosario James Scaburri – Questo dà un senso di unione e di coesione perché l’Italia in questo momento ha bisogno dell’aiuto, della collaborazione e del supporto di tutti”.

La notte sarà meno buia dunque a San Gervasio Bresciano, dove si guarderà a questi colori con uno sguardo di forte speranza, per uscire da questa situazione di forte difficoltà.

