Scuole chiuse, 30 bambini contagiati e tantissime famiglie in quarantena

Focolaio a Corzano alle elementari, anche il sindaco Giovanni Benzoni è malato.

Scuole chiuse e 30 bambini contagiati

Il Comune avrebbe dovuto essere Covid free ma il contagio è dilagato proprio alle scuole elementari.

Tra venerdì e sabato due delle maestre si sono ammalate e hanno fatto subito il tampone, che è risultato positivo e così sono scattati i controlli ai bambini. Un’odissea: 22 hanno contratto il virus e altri sono ancora in accertamento ma si pensa possano raggiungere la trentina a breve. Anche il sindaco Giovanni Benzoni è stato contagiato dalla figlia. “Una vera sfortuna – ha commentato il primo cittadino – L’emergenza è scoppiata tra venerdì e sabato e ho dovuto fare un’ordinanza urgente per la chiusura delle scuole. I bambini stanno bene e sono tutti asintomatici, due persone sono state ricoverate in ospedale ma le loro condizioni sono stabili. Penso che riapriremo l’istituto per l’8 febbraio, se i tamponi di verifica risulteranno negativi”.