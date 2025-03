Schianto a terra dopo un volo di sei metri: grave operaio di Pisogne

L'operaio 48 enne di Pisogne stava eseguendo delle operazioni su un carro ponte all'interno della Tenaris di Dalmine per conto di una ditta di Cremona specializzata nella manutenzione di impianti e con appalti su tutto il territorio italiano, quando è caduto, facendo un volo di sei metri.

Cosa è successo

È questo l'incidente che ha segnato la notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio a Dalmine. L'uomo è in condizioni gravi al Papa Giovanni di Bergamo e la sua prognosi resta riservata, data la gravità dell'impatto come riporta il portale PrimaBergamo. L'operaio di Pisogne, si trovava in cima al macchinario insieme a un collega per testarne il funzionamento: quando il carro ponte si è messo in movimento, il lavoratore, che non era assicurato alla linea vita, ha perso l'equilibrio. A quel punto, lo schianto dopo un volo nel vuoto.