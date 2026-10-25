Rissa sul treno: fermati sei giovani alla stazione di Visano

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Rissa sul treno: vagoni bloccati alla stazione di Visano dove sono stai notati quattro giovani, poi riconosciuti da uno dei cittadini che era sul treno come coloro che avevano dato vita alla lite.

Tutti provenienti da fuori provincia

I Carabinieri hanno fermato cinque e identificato cinque cittadini italiani di cui due di seconda generazione e uno straniero, tutti con precedenti di polizia. Di questi, quattro sono minori, uno di seconda generazione e lo straniero, e 2 due diretti. L’intero grupppo era diretto a Brescia per le previste manifestazioni in città. Maggiorenni e minorenni sono statai portati presso la Compagnia dei Carabinieri di Desenzano del Garda per l’identificazione; i minori in seguito sono stati affidati familiari. Verranno valutate condotte predette e, se di rilevanza penale, rappresentate all’AG dopo la visione del sistema di video sorveglianza presente sul treno e all’esterno della stazione di Visano.